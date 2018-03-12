Ахеджакова и Басилашвили о "черном списке" Киева

Российские актеры Лия Ахеджакова и Олег Басилашвили прокомментировали попадание своей коллеги Алисы Фрейндлих, которая в 2016 году поддержала аннексию Крыма, в "черный список" Минкульта Украины. Как заявил в комментарии ТСН Басилашвили, он никогда ничего не слышал от Фрейндлих ни о Донецке или Луганске, ни о России.





"Чиновники, которые сидят у вас и у нас в министерствах, получают зарплату. Чем-то надо ее отрабатывать? Надо. Они придумывают все это и получают деньги, которые им начисляют. От Алисы Бруновны я не слышал ничего ни об Украине, ни о Донецке или Луганске, ни о России. Никогда мы на эти темы не говорили с ней. Она великолепная актриса, и этим все сказано", - заявил Басилашвили.





В свою очередь Ахеджакова не скупилась на пылкие высказывания в адрес украинских чиновников. "Дураки, что я могу сказать, идиоты. Это означает, что эти люди лишают свою страну актеров, культуры ради того, чтобы кому-то отомстить. Это ужас. Это чистый совок. Потому, что мы все одинаковые – вышли из Советского Союза, а все замашки какими были, такими и остались. И у нас, и у вас, и в Средней Азии, и где угодно. Пока мы все из Советского Союза, не умрем, будем друг другу так мстить, делать глупые вещи", - сказала она.





Также актриса добавила, что не понимает, за что Фрейндлих попала в "черный список" и назвала все действия Минкульта непонятной местью. По ее мнению, если украинцы хотят в Европу, то не должны мстить.





"Европейцы не имеют права так себя вести. Чтобы Алису Фрейндлих назвать врагом Украины – они совсем "поехали". Тот, кто это делает, позорит Украину и превращает ее в "совок", - отметила Ахеджакова.





Она также не исключила, что может стать следующей, кому запретят въезд в Украину, после того как она активно поддержала коллегу. Поэтому пока не выяснится, кто заварил это дело с Фрейндлих, она в Украину не поедет.





Напомним, кроме Фрейндлих в обновленный перечень украинского Минкульта вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина и актер Александр Баширов.



