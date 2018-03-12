Сын Сергея Притулы рассказал, кем хочет стать в будущем

На днях состоялась премьера украинского мультфильма "Викрадена принцеса", в озвучивании которого приняли участие многие представители шоу-бизнеса, среди которых и телеведущий Сергей Притула.





На премьеру шоумен пришел не один, а в компании своего 9-летнего сына Дмитрия. Несмотря на возраст, мальчик уже начал думать, кем хочет стать в будущем:





Недавно меня отпустили в компьютерную академию, потому что мне очень хотелось стать программистом. Но теперь я ломаю голову, что мне выбрать: быть пилотом, архитектором или в конце концов программистом.





Как оказалось, пойти по стопам знаменитого папы и стать телеведущим, Дима пока не хочет.











