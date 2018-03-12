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12 марта 18, 13:14
Светлана Лобода подтвердила свою беременность
Светлана Лобода
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Новость, которая появилась в Сети о беременности Светланы Лободы, стала одной из топовых.
Сразу начались споры: беременна или не беременна певица. А после того, как лучший друг Светланы Лободы подтвердил новость о ее беременности, осталось лишь дождаться официального комментария самой Лободы.

И вот, Светлана Лобода подтвердила, что ждет второго ребенка. На сцене Международной профессиональной музыкальной премии BraVo артистка подтвердила своё интересное положение:

Этот год был наполнен яркими событиями, и в моей жизни он стал знаковым! Я ухожу в небольшой отпуск, чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре! А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины - рождению малыша
Светлана Лобода.



Источник: https://glamurchik.tochka.net
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