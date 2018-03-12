Светлана Лобода подтвердила свою беременность

Сразу начались споры: беременна или не беременна певица. А после того, как лучший друг Светланы Лободы подтвердил новость о ее беременности, осталось лишь дождаться официального комментария самой Лободы.





И вот, Светлана Лобода подтвердила, что ждет второго ребенка. На сцене Международной профессиональной музыкальной премии BraVo артистка подтвердила своё интересное положение:





Этот год был наполнен яркими событиями, и в моей жизни он стал знаковым! Я ухожу в небольшой отпуск, чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре! А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины - рождению малыша

Светлана Лобода.











