Пенелопа Крус восхитила роскошным образом (ФОТО)

С каждым светским выходом Пенелопа Крус неустанно продолжает доказывать, что звание секс-символа Голливуда - законно. Так, сейчас актриса вместе с мужем Хавьером Бардемом появляется перед фотографами в рамках промотура своей новой картины "Эскобар". В фильме супруги снялись вместе. На днях звездная пара представила ленту в мадридском кинотеатре Callao Cinema.





Для мероприятия Пенелопа выбрала любимый черный total look: ассиметричное платье Balmain, расшитое пайетками, выгодно подчеркивало идеальную фигуру актрисы. Завершали образ эффектные туфли Christian Louboutin.



























