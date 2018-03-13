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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 марта 18, 10:20
Пенелопа Крус восхитила роскошным образом (ФОТО)
Пенелопа Крус
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В Мадриде 43-летняя актриса Пенелопа Крус продемонстрировала роскошный образ.
С каждым светским выходом Пенелопа Крус неустанно продолжает доказывать, что звание секс-символа Голливуда - законно. Так, сейчас актриса вместе с мужем Хавьером Бардемом появляется перед фотографами в рамках промотура своей новой картины "Эскобар". В фильме супруги снялись вместе. На днях звездная пара представила ленту в мадридском кинотеатре Callao Cinema.

Для мероприятия Пенелопа выбрала любимый черный total look: ассиметричное платье Balmain, расшитое пайетками, выгодно подчеркивало идеальную фигуру актрисы. Завершали образ эффектные туфли Christian Louboutin.







Источник: https://kinoafisha.ua
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