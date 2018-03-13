Рожден Ануси поделился подробностями своей личной жизни

9 марта стартовал 8-й сезон шоу "Холостяк" на телеканале СТБ. Отметим, что главным героем "Холостяка 8" стал Рожден Ануси. Холостяк уже познакомился со всеми участницами проекта, но пока не делится своими чувствами по отношению к девушкам.





А о бывших чувствах Рожден Ануси все же рассказал. С ведущим "Холостяка 8" Григорием Решетником Рожден Ануси поделился подробностями отношений с певицей Анной Седоковой:





Да, мы пробовали с Аней построить отношения, но в определенный момент поняли, что два артиста – это очень сложно. Поэтому каждый пошел своим путем.



