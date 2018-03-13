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Шоу-бизнес
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13 марта 18, 13:59
Рожден Ануси поделился подробностями своей личной жизни
Рожден Ануси
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Холостяк Рожден Ануси рассказал об отношениях с Анной Седоковой.
9 марта стартовал 8-й сезон шоу "Холостяк" на телеканале СТБ. Отметим, что главным героем "Холостяка 8" стал Рожден Ануси. Холостяк уже познакомился со всеми участницами проекта, но пока не делится своими чувствами по отношению к девушкам.

А о бывших чувствах Рожден Ануси все же рассказал. С ведущим "Холостяка 8" Григорием Решетником Рожден Ануси поделился подробностями отношений с певицей Анной Седоковой:

Да, мы пробовали с Аней построить отношения, но в определенный момент поняли, что два артиста – это очень сложно. Поэтому каждый пошел своим путем.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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