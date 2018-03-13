Анджелина Джоли поговорила о воспитании детей

То, как актриса Анжелина Джоли воспитывает своих детей, всегда вызывает обсуждение и часто негодование со стороны поклонников Джоли. А причина в том, что актриса перевела детей на индивидуальное образование, у них полная свобода в выборе, и это касается всех сфер их жизни.





И вот опять поднялся вопрос воспитания детей Анджелина Джоли. 42-летняя актриса в недавнем интервью рассказала, что максимум времени проводит с детьми. Даже ванну принимает в присутствии кого-то из них:





Я действительно никогда не расслабляюсь, и меня сводит с ума, когда люди говорят мне "расслабься". Я из тех мам, кто всегда занят своими детьми, я даже ванну принимаю в присутствии одного из детей. Мне хочется приучить их к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом.





Эта информация вызвала негодование и бурную реакцию у общественности. Многие осудили артистку за такое поведение.





К слову, родители Питта тоже не раз ссорились с Джоли из-за ее манеры воспитания детей.



