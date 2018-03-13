Умер известный украинский журналист Олесь Терещенко

12 марта умер Олесь Терещенко, известный украинский журналист и ведущий. Новость о смерти Олеся Терещенко появилась на странице UA:Перший в Facebook.





Как удалось выяснить, Олесь Терещенко долгое время боролся с раком. Он проходил курс лечения, но не смог справиться с болезнью. Олесь Терещенко умер в возрасте 43 лет:





Олесь боролся с онкологическим заболеванием, проходил курсы химиотерапии и, несмотря на сложную болезнь, не терял оптимизма и веры, что совсем скоро вернется на экраны программе "О главном"

говорится в сообщении на странице UA:Перший в Facebook.





Друзья и коллеги Олеся Терещенко выражают свои соболезнования по поводу смерти журналиста.



