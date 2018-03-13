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13 марта 18, 14:02
Умер известный украинский журналист Олесь Терещенко
Олесь Терещенко
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Олесь Терещенко умер: известна причина смерти.
12 марта умер Олесь Терещенко, известный украинский журналист и ведущий. Новость о смерти Олеся Терещенко появилась на странице UA:Перший в Facebook.

Как удалось выяснить, Олесь Терещенко долгое время боролся с раком. Он проходил курс лечения, но не смог справиться с болезнью. Олесь Терещенко умер в возрасте 43 лет:

Олесь боролся с онкологическим заболеванием, проходил курсы химиотерапии и, несмотря на сложную болезнь, не терял оптимизма и веры, что совсем скоро вернется на экраны программе "О главном"
говорится в сообщении на странице UA:Перший в Facebook.

Друзья и коллеги Олеся Терещенко выражают свои соболезнования по поводу смерти журналиста. 

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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