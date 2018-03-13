Роза Аль-Намри поделилась снимком с супругом

Ведущая Роза Аль-Намри чуть больше года назад вышла замуж. Ее супругом стал Александр Сивацкий. И это стало большой неожиданностью, ведь пара очень долго скрывала свои отношения.





Правда, Роза Аль-Намри и сейчас особо не делится подробностями личной жизни. Только недавно она опубликовала несколько достаточно редких снимком, как для ее страницы, со своим супругом.





Многие поклонники выразили свое восхищение паре. Отметим, что Роза Аль-Намри становится все красивее рядом с супругом.





Теплые и любимые фото в уютное воскресенье

подписала фото Роза Аль-Намри.



















