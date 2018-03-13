Настя Каменских удивила поклонников (ФОТО)

Настя Каменских (NK), которая недавно представила сингл под названием "Дай мне", похвасталась на странице в Instagram модным экспериментом. Настя предстала без фирменных кудряшек.





На фото в соцсети Каменских позирует в платье-жакете и с короткой стрижкой.





"Классный прикид", "Любят быть копиями одна в одну (одинаковые позы, прически макияж) Очень похоже на Лорак", "Тебе очень идет с короткими волосами", "Настюша, не узнать", "Тебя с новой прической не узнать", "Эффектная", – комментируют пользователи.











