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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 марта 18, 14:09
Настя Каменских удивила поклонников (ФОТО)
Настя Каменских
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Настя предстала без фирменных кудряшек.
Настя Каменских (NK), которая недавно представила сингл под названием "Дай мне", похвасталась на странице в Instagram модным экспериментом. Настя предстала без фирменных кудряшек.

На фото в соцсети Каменских позирует в платье-жакете и с короткой стрижкой.

"Классный прикид", "Любят быть копиями одна в одну (одинаковые позы, прически макияж) Очень похоже на Лорак", "Тебе очень идет с короткими волосами", "Настюша, не узнать", "Тебя с новой прической не узнать", "Эффектная", – комментируют пользователи.



Источник: https://www.segodnya.ua
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