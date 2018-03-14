Сальму Хайек возмутила новая кукла Барби

Среди прототипов оказалась мексиканская художница Фрида Кало, что чуть не вызвало скандал.





На прошлой неделе знаменитая кукла Барби отметила свой 59-й день рождения. В честь этого события Mattel выпустила специальную серию под названием "Вдохновляющие женщины". Первую куклу создатели посвятили мексиканской художнице Фриде Кало, известной своей уникальностью, за которую боролась. Это чуть не привело к скандалу.





Родственники Фриды были возмущены незаконным использованием ее образа и обвинили производителя в противозаконных действиях. К родным художницы присоединилась и Сальма Хайек, которая сыграла Фриду в биографичном фильме. Актриса выразила свое негодование в Instagram.





"Фрида никогда не пыталась выглядеть как кто-то другой. Она прославилась своей уникальностью. Как они могли превратить ее в Барби?", - написала она.





Как известно, новая коллекция "Вдохновляющие женщины" была приурочена к Международному женскому дню. Прототипами для кукол стали 14 знаменитых женщин, среди которых математик Кэтрин Джонсон и знаменитая женщина-пилот Амелия Эрхарт.



















