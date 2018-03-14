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Шоу-бизнес
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14 марта 18, 09:50
Сальму Хайек возмутила новая кукла Барби
Сальма Хайек
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На днях компания Mattel презентовала серию кукол Барби, посвященную великим людям.
Среди прототипов оказалась мексиканская художница Фрида Кало, что чуть не вызвало скандал.

На прошлой неделе знаменитая кукла Барби отметила свой 59-й день рождения. В честь этого события Mattel выпустила специальную серию под названием "Вдохновляющие женщины". Первую куклу создатели посвятили мексиканской художнице Фриде Кало, известной своей уникальностью, за которую боролась. Это чуть не привело к скандалу.

Родственники Фриды были возмущены незаконным использованием ее образа и обвинили производителя в противозаконных действиях. К родным художницы присоединилась и Сальма Хайек, которая сыграла Фриду в биографичном фильме. Актриса выразила свое негодование в Instagram.

"Фрида никогда не пыталась выглядеть как кто-то другой. Она прославилась своей уникальностью. Как они могли превратить ее в Барби?", - написала она.

Как известно, новая коллекция "Вдохновляющие женщины" была приурочена к Международному женскому дню. Прототипами для кукол стали 14 знаменитых женщин, среди которых математик Кэтрин Джонсон и знаменитая женщина-пилот Амелия Эрхарт.





Источник: https://kinoafisha.ua
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