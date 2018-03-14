Жан Рено тепло попрощался с Украиной

Приезд артиста в поселок Синевирские Поляны вызвал настоящий фурор среди местного населения. Перед отъездом Рено очень любезно попрощался с персоналом отеля и высказал много теплых слов в адрес местного общества.





"Когда съемочная группа выезжала, это было сумасшедшее утро. Все вокруг суетились. Но господин Рено устроил со всеми желающими фотосессию, каждый получил фото на память", - рассказал менеджер отеля Константин Пилип.





Также звезда не скупилась на автографы. По словам Константина, актер для каждого, кто просил автограф, не только ставил подпись, но и добавлял личные пожелания.





В свою очередь, местные жители подарили Жану Рено две картины, одну из которых он оставил работникам отеля.





Напомним, Жан Рено пробыл на Закарпатье почти две недели, принимая участие в съемках украинского-французского фильма "Последний шаг". Триллер станет последним фильмом, где роль сыграет Жан Рено.



