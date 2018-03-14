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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 марта 18, 09:53
Вера Брежнева показала свой свадебный наряд (ФОТО)
Вера Брежнева
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Популярная исполнительница Вера Брежнева опять показалась в свадебном платье.
 Фото с большим букетом роз знаменитость выставила в Instagram.

Фанаты чрезвычайно удивились и насторожились из-за такого. Три с половиной года назад Вера Брежнева стала замужней женщиной, связав свою жизнь с продюсером Константином Меладзе. Их семья казалась счастливой, слухи о размолвках или же связях на стороне отсутствовали. Потому поклонники поразились, для чего Брежневой надевать свадебное платье.

Некоторые посчитали, что фото старое. Церемония бракосочетания с Меладзе была закрытого типа, потому снимки с ней не особо распространялись по Сети. Сама артистка никак не прокомментировала вопросы фанатов, а только пожелала всем весны и хорошего настроения.



Источник: https://kinoafisha.ua
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