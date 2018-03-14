Вера Брежнева показала свой свадебный наряд (ФОТО)

Фото с большим букетом роз знаменитость выставила в Instagram.





Фанаты чрезвычайно удивились и насторожились из-за такого. Три с половиной года назад Вера Брежнева стала замужней женщиной, связав свою жизнь с продюсером Константином Меладзе. Их семья казалась счастливой, слухи о размолвках или же связях на стороне отсутствовали. Потому поклонники поразились, для чего Брежневой надевать свадебное платье.





Некоторые посчитали, что фото старое. Церемония бракосочетания с Меладзе была закрытого типа, потому снимки с ней не особо распространялись по Сети. Сама артистка никак не прокомментировала вопросы фанатов, а только пожелала всем весны и хорошего настроения.











