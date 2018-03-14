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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 марта 18, 09:59
Алена Шоптенко впервые показала округлившийся животик
Алена Шоптенко
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Алена Шоптенко долго скрывала новость о беременности.
30-летняя танцовщица и хореограф Алена Шоптенко беременна, и это уже официальная информация, которую подтвердила сама танцовщица. Хотя очень долго Шоптенко скрывала и никак не комментировала разговоры о беременности.

Даже после того, как Шоптенко объявила о беременности – она не стала показывать изменения в фигуре. Артистка скрывала свой животик под одеждой свободного кроя и не фотографировалась в полный рост. А теперь даже такая одежда не полностью скрывает ее новые формы.

Алена Шоптенко опубликовала фото в Instagram, где виден животик:

Я знаю, может показаться, что я танцую за двоих, но будем честными – и мама танцует тоже ничего
написано на свитшоте.
Вчера на съемке мне подарили вот такой свитшот со стихом. Давно я так не смеялась
Шоптенко оставила подпись под фото.

Отметим, пока артистка не рассказывает, когда ей рожать.



Источник: https://glamurchik.tochka.net
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