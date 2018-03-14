Алена Шоптенко впервые показала округлившийся животик

30-летняя танцовщица и хореограф Алена Шоптенко беременна, и это уже официальная информация, которую подтвердила сама танцовщица. Хотя очень долго Шоптенко скрывала и никак не комментировала разговоры о беременности.





Даже после того, как Шоптенко объявила о беременности – она не стала показывать изменения в фигуре. Артистка скрывала свой животик под одеждой свободного кроя и не фотографировалась в полный рост. А теперь даже такая одежда не полностью скрывает ее новые формы.





Алена Шоптенко опубликовала фото в Instagram, где виден животик:





Я знаю, может показаться, что я танцую за двоих, но будем честными – и мама танцует тоже ничего

написано на свитшоте.

Вчера на съемке мне подарили вот такой свитшот со стихом. Давно я так не смеялась

Шоптенко оставила подпись под фото.





Отметим, пока артистка не рассказывает, когда ей рожать.











