Ани Лорак раскритиковали за выбор наряда

Певица Ани Лорак ошеломила поклонников ярким образом. Для красной дорожки музыкальной премии Каролина выбрала платье-жакет, колготки и сапоги фиолетового цвета. Лорак повторила свой образ из клипа "Новый бывший".





"Шоу "DIVA", над которым мы трудились целый год, признали "Шоу Года"! Эта награда – признание работы всей нашей огромной мировой команды! Я благодарна каждому, кто принимал участие в шоу. Спасибо моим дорогим зрителям, кто побывал на наших концертах. Спасибо за ваши горячие сердца и переполненные залы! Спасибо премии BRAVO", – написала Лорак в Instagram.





На одном из снимков Ани позирует в компании Сергея Лазарева.





Подписчики раскритиковали артистку за выбор наряда: "Да найдите вы уже себе нормального стилиста. Наряд кошмарный, как и большинство других ваших костюмов", "Слишком много фиолетового", "Перебор с цветом", "Надо было колготки другого цвета", "Вся в сиреневом – дешевый турецкий шик!", "Ужасно фиолетово", "Юбку забыла надеть!", "Перебор получился с цветом", "Это что за обувь?", – комментируют пользователи.



















