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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 марта 18, 10:03
Регина Тодоренко восхитила поклонников
Регина Тодоренко
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Ведущая показала, как занимается спортом.
Украинская телеведущая Регина Тодоренко – обладательница стройной и подтянутой фигуры, в этом девушке помогают и спортивные упражнения. На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором демонстрирует отличную растяжку.

"Спорт безграничен. Здесь главное – креативность. Быть креативным – значит быть свободным во всем: в мыслях , эмоциях, движениях. Тот, кто креативно мыслит, разрушает шаблоны и добивается любых поставленных целей. А я люблю добиваться своего. 
Вчера я выучила 17 новых слов на english; разобралась , как устроен перфоратор , сняла часть блога; с ребятами-авторами придумала заставку своего нового шоу; составила бизнес-план на будущие полгода; поболтала с племянником и приготовила вкуснейший рыбный суп. А что за вчера успели сделать вы?", – подписала фото певица.



Источник: https://www.segodnya.ua/
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