Регина Тодоренко восхитила поклонников

Украинская телеведущая Регина Тодоренко – обладательница стройной и подтянутой фигуры, в этом девушке помогают и спортивные упражнения. На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором демонстрирует отличную растяжку.





"Спорт безграничен. Здесь главное – креативность. Быть креативным – значит быть свободным во всем: в мыслях , эмоциях, движениях. Тот, кто креативно мыслит, разрушает шаблоны и добивается любых поставленных целей. А я люблю добиваться своего.

Вчера я выучила 17 новых слов на english; разобралась , как устроен перфоратор , сняла часть блога; с ребятами-авторами придумала заставку своего нового шоу; составила бизнес-план на будущие полгода; поболтала с племянником и приготовила вкуснейший рыбный суп. А что за вчера успели сделать вы?", – подписала фото певица.











