Дженнифер Энистон повеселилась на дне рождения подруги

Но друзья под это "сокращение" не попали — ради них звезда готова делать исключения. Так, вчера Дженнифер посетила день рождения приятельницы — Молли Макнирни, которая отмечала 40-летие. Молли — сценаристка и жена Джимми Киммела, с этой супружеской парой Дженнифер дружит уже много лет. Дружил с ней и Джастин Теру, но его по понятным причинам на день рождения не позвали.





Были на празднике и другие звезды: бывшая жена Тоби Магуайра — Дженнифер Мейер, Джейсон Бейтман, Кристен Белл с мужем Дэксом Шепардом и другие знаменитые друзья именинницы.





Энистон, как отметили очевидцы, была в отличном расположении духа — грустной актриса не выглядела. Инсайдеры сообщают, что, хотя у Джен сейчас и нелегкий период, она настроена оптимистично.



















