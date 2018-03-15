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15 марта 18, 08:02
Дженнифер Энистон повеселилась на дне рождения подруги
Дженнифер Энистон
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В свете Дженнифер Энистон сейчас практически не появляется: после расставания с Джастином Теру 49-летняя актриса свела к минимуму появления на публичных мероприятиях — чтобы избежать ненужного внимания прессы.
Но друзья под это "сокращение" не попали — ради них звезда готова делать исключения. Так, вчера Дженнифер посетила день рождения приятельницы — Молли Макнирни, которая отмечала 40-летие. Молли — сценаристка и жена Джимми Киммела, с этой супружеской парой Дженнифер дружит уже много лет. Дружил с ней и Джастин Теру, но его по понятным причинам на день рождения не позвали.

Были на празднике и другие звезды: бывшая жена Тоби Магуайра — Дженнифер Мейер, Джейсон Бейтман, Кристен Белл с мужем Дэксом Шепардом и другие знаменитые друзья именинницы.

Энистон, как отметили очевидцы, была в отличном расположении духа — грустной актриса не выглядела. Инсайдеры сообщают, что, хотя у Джен сейчас и нелегкий период, она настроена оптимистично.





Источник: https://kinoafisha.ua
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