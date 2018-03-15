Редкое фото семейства Бекхэмов в полном составе

Однако сейчас, когда старший сын Виктории и Дэвида Бруклин уехал учиться в Нью-Йорк, куда часто по командировкам ездит и его мать, встречаться всей семьей им удается все реже. Тем не менее, все это не помешало Бекхэмам собраться в минувшее воскресенье, когда Великобритания отмечала День матери. А вскоре в блоге футболиста появилось умилительное фото со всеми членами семейства — на нем Дэвид и Виктория, а также их четверо детей: сыновья Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер.





"Эта маленькая банда желает счастливого Дня матери потрясающей маме", — написал спортсмен под фото, которое всего за сутки собрало почти два миллиона лайков!











