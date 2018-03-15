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15 марта 18, 08:17
Амадора Лопеса в Америке задержала полиция
Амадор Лопес
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Амадор Лопес: "Я начал снимать видео, и тут же меня задержала полиция".
Группа Rumbero’s отправилась в Америку для съёмок нового клипа на песню "Mi Musica". Так как приключения постоянно преследуют артистов, Амадор и Олег решили показать интересные моменты своего путешествия поклонникам в видеоблоге.

Так еще одни украинские артисты решили запустить свой влог. Он вышел под названием RUM RUM Vlog.

Наши поклонники с удовольствием следят за нашими социальными сетями, смотрят видео с выступлений и обычной жизни. Мы решили ещё больше сблизиться со своими фанами и показать им всю нашу жизнь изнутри. Тем более, мы полетели в Америку впервые, наши впечатления очень интересно было заснять и показать людям
рассказал Олег Серафин.



Как выяснилось в аэропорту Атланты Амадора Лопеса задержала полиция за то, что он вёл съемки на камеру. Оказалось, что по закону штата Джорджия нельзя ничего снимать в аэропорту без специального разрешения. За такое нарушение даже могут посадить за решетку. Амадору пришлось долго объяснять полицейским, что он артист из Украины и снимает видеоблог. Тем не менее, все карты памяти были изъяты, а данные удалены:

Как только мы вышли из самолета, я начал снимать видео, и тут же меня задержала полиция. Я был очень удивлён, так как ни в одной стране я такого не помню, чтобы в аэропорту нельзя было снимать на любительскую камеру. В итоге вся информация была удалена, и нам пришлось все начать заново. Но, тем не менее, мы подготовили немало интересных видео, которые с нетерпением готовы показать своими поклонникам.


Источник: https://glamurchik.tochka.net
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