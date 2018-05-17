Рейчел Вайс и Дэниэл Крейг в Нью-Йорке

Внимание прессы к паре, разумеется, тут же возросло. Как следствие — папарацци постоянно дежурят возле нью-йоркской квартиры актеров, чтобы сделать свежие фото звезд.





Ценными репортеры считают не столько кадры с Крейгом, сколько именно с Вайс, ведь формы знаменитости уже заметно округлились. Кстати говоря, не так давно Рэйчел стала героиней программы The Late Show, во время записи которой она рассказала о том, как протекает ее беременность.





Сейчас я чувствую себя довольно хорошо. Первые четыре месяца были другими, но теперь все отлично, — поделилась Вайс с ведущим программы Стивеном Колбером.





Пол ребенка, отметим, актеры пока что не разглашают или же решили оставить в секрете до определенного момента.











