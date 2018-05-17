Кейт Хадсон показала подросших сыновей (ФОТО)
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Кейт Хадсон, которая сейчас ждет третьего ребенка — от жениха Дэнни Фуджикавы, призналась, что она просто не могла бы чувствовать себя еще более счастливой.
День матери, который недавно отмечали, прошел у нее эйфорически. "Спасибо Вам за самый чудесный вчерашний день. Впрочем, с вами мистер Робинсон и мой Бинг-Бонг, любой день — счастье! Я вас просто обожаю!" — так 39-летняя Хадсон подписала фото, для которого она позировала со своими сыновьями — Райдером (от ее экс-супруга Криса Робинсона) и Бингемом (которого она называет в шутку Бинг-Бонгом) от бойфренда, рокера Мэттью Беллами.
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