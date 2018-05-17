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17 мая 18, 14:29
Фото самого дорогого наряда Каннского кинофестиваля
Камила Коэльо
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На создание самого дорогого платья Каннского кинофестиваля дизайнеры потратили более 500 часов ручной работы.
Во Франции продолжается Каннский кинофестиваль, в рамках которого мировые звезды кино демонстрируют свои наряды, а модные эксперты разбирают образы знаменитостей. На днях стало известно о самом откровенном платье, а теперь эксперты назвали самый дорогостоящий наряд на красной дорожке мероприятия.

Владелицей платья оказалась фешн-блогер Камила Коэльо. Звезда появилась на побережье в черном многослойном платье с открытой спиной из шелка, бархата и органзы, созданном модельерами Дома Ralph & Russo Великобритании. Эксперты трудились над ним более 500 часов, а его стоимость превысила один миллион долларов.







Источник: https://kinoafisha.ua/
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