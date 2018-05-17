Фото самого дорогого наряда Каннского кинофестиваля

Во Франции продолжается Каннский кинофестиваль, в рамках которого мировые звезды кино демонстрируют свои наряды, а модные эксперты разбирают образы знаменитостей. На днях стало известно о самом откровенном платье, а теперь эксперты назвали самый дорогостоящий наряд на красной дорожке мероприятия.





Владелицей платья оказалась фешн-блогер Камила Коэльо. Звезда появилась на побережье в черном многослойном платье с открытой спиной из шелка, бархата и органзы, созданном модельерами Дома Ralph & Russo Великобритании. Эксперты трудились над ним более 500 часов, а его стоимость превысила один миллион долларов.



























