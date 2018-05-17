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17 мая 18, 14:58
На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выступит Элтон Джон
Элтон Джон
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71-летний культовый певец Элтон Джон сыграет на церемонии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.
Последний раз певец принимал участие в королевской церемонии 21 год назад на похоронах принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе.

Как известно, Элтон Джон был близким другом принцессы, а сегодня поддерживает отношения с принцами Гарри и Уильямом.



Интересно, что хотя певец выступит на церемонии свадьбы, приглашения как гость он не получил.

Стоит добавить, что прошлым летом Элтон провел время с принцем Гарри на Сицилии. По словам певца, принц Гарри ему рассказывал, что он очень влюблен в Меган.

Источник: https://telegraf.com.ua
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