На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выступит Элтон Джон

Последний раз певец принимал участие в королевской церемонии 21 год назад на похоронах принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе.





Как известно, Элтон Джон был близким другом принцессы, а сегодня поддерживает отношения с принцами Гарри и Уильямом.













Интересно, что хотя певец выступит на церемонии свадьбы, приглашения как гость он не получил.





Стоит добавить, что прошлым летом Элтон провел время с принцем Гарри на Сицилии. По словам певца, принц Гарри ему рассказывал, что он очень влюблен в Меган.



