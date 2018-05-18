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18 мая 18, 10:32
Алек Болдуин стал отцом в пятый раз (ФОТО)
Алек Болдуин
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В семье 60-летнего Алека Болдуина пополнение.
Его 34-летняя жена Хилария родила четвертого ребенка, а для Алека малыш стал пятым наследником, так как у актера есть еще 22-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.

В четверг, 17 мая, у Алека и Хиларии родился сын.

Он здесь! Он идеален! — написала счастливая мать в соцсети, опубликовав первую фотографию новорожденного ребенка.

Супруги воспитывают четырехлетнюю Кармен Габриэлу, двухлетнего Рафаэля Томаса и годовалого Леонардо Энджела Чарльза, а в ноябре прошлого года чета Болдуин сообщила в Instagram, что у малышей появится еще один брат или сестра.



Источник: https://kinoafisha.ua
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