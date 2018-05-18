Алек Болдуин стал отцом в пятый раз (ФОТО)

Его 34-летняя жена Хилария родила четвертого ребенка, а для Алека малыш стал пятым наследником, так как у актера есть еще 22-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.





В четверг, 17 мая, у Алека и Хиларии родился сын.





Он здесь! Он идеален! — написала счастливая мать в соцсети, опубликовав первую фотографию новорожденного ребенка.





Супруги воспитывают четырехлетнюю Кармен Габриэлу, двухлетнего Рафаэля Томаса и годовалого Леонардо Энджела Чарльза, а в ноябре прошлого года чета Болдуин сообщила в Instagram, что у малышей появится еще один брат или сестра.











