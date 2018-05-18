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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 мая 18, 10:35
Пенелопа Крус позирует в облегающем комбинезоне Versace
Пенелопа Крус
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44-летняя актриса восхитила поклонников великолепной фигурой.
Если и есть женщины, которые с годами лишь расцветают, то к ним несомненно относится Пенелопа Крус. Популярная актриса и одна из самых красивых женщин мира, по версии многочисленных изданий, в свои 44 года продолжает восхищать публику роскошной фигурой и отменными стилем.

Сейчас Пенелопа вместе с супругом Хавьером Бардемом находится в Каннах и не перестает демонстрировать великолепные наряды на красной дорожке и на различных фото в сети. На одном из последних снимков в Instagram она позирует в полупрозрачном комбинезоне Versace, расшитом стразами.



Источник: https://kinoafisha.ua
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