Пенелопа Крус позирует в облегающем комбинезоне Versace

Если и есть женщины, которые с годами лишь расцветают, то к ним несомненно относится Пенелопа Крус. Популярная актриса и одна из самых красивых женщин мира, по версии многочисленных изданий, в свои 44 года продолжает восхищать публику роскошной фигурой и отменными стилем.





Сейчас Пенелопа вместе с супругом Хавьером Бардемом находится в Каннах и не перестает демонстрировать великолепные наряды на красной дорожке и на различных фото в сети. На одном из последних снимков в Instagram она позирует в полупрозрачном комбинезоне Versace, расшитом стразами.











