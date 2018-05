Актера Джейми Дорнана, всем известного по роли сексуального Кристиана Грея в фильме "50 оттенков серого", редко можно увидеть вместе с его женой. Пара ведет закрытый образ жизни и редко посещает светские мероприятия.





Однако недавно Джейми и Амелия таки порадовали фанов своим счастливым семейным выходом в свет. Они посетили бал The Old Vic Bicentenary в Лондоне, посвященный двухсотлетию театра Old Vic.