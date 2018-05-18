Ева Лонгория снялась в смелой фотосессии (ФОТО)

Беременность стала для Евы Лонгории одним их лучших периодов в жизни. Об этом она неоднократно говорила в интервью и подтверждала свои слова цветущим внешним видом и счастливой улыбкой, которая не сходила с ее лица все эти месяцы. Свой период ожидания Лонгория, как и многие другие знаменитости, решила запечатлеть в фотосессии.





Актриса и будущая мама снялась в стильной и смелой фотосессии для журнала Iris Covet Book. На снимках беременная Ева позирует в купальниках и демонстрирует свой живот. Однако больше всего поклонникам понравились кадры в бассейне. Еще бы, это выглядит поистине эффектно!





К слову, в интервью изданию Лонгория впервые рассказала о том, как отреагировал ее муж на новость о беременности:





"До беременности я могла чуть-чуть поправиться, а для прессы этого было достаточно, чтобы объявить, что жду ребенка. Когда же мы с мужем узнали, что я действительно беременна, он старался скрыть эту новость от журналистов. Тогда я сказала ему: "Не беспокойся, они все время пишут, что я беременна. Все нормально. Сейчас они объявят, что я переедаю, а я скажу, мол, нет, теперь я на самом деле беременна!"











































