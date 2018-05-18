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18 мая 18, 14:23
Синди Кроуфорд снялась в необычной фотосессии с дочерью
Синди Кроуфорд
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Знаменитая супермодель Синди Кроуфорд продолжает сотрудничество с премиальным часовым брендом Omega, о чем говорится на официальном сайте компании.
На этот раз 52-летняя легенда модельной индустрии снялась в рекламной фотосессии для швейцарской марки вместе со соей дочерью, 16-летней Кайей Гербер. На новых черно-белых кадрах Кроуфорд и ее дочь позировали культовому фэшн-фотографу Питеру Линдбергу в лаконичных образах, которые дополняли часы легендарного бренда из линейки Trésor.

Известно, что сотрудничество Кроуфорд с Omega продолжается уже 22 года. Супермодель причисляет всю свою семью к амбассадорам Omega, отмечая, что ее дочь Кайя, сын Пресли и даже супруг Рэнди Гербер являются неофициальными представителями часового бренда.

"Мои дети с самого раннего детства были частью сотрудничества с Omega. Я даже могу сказать, что они являются неофициальными амбассадорами Omega на протяжении последних десяти лет", - говорит Кроуфорд.



Источник: https://kinoafisha.ua
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