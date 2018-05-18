Леди Гага удивила эпатажным образом (ФОТО)

32-летняя артистка периодически исчезает из соцсетей, чтобы продуктивно поработать или отдохнуть. На этот раз Леди Гага больше двух недель не делилась свежими кадрами, заставив своих поклонников задуматься, что же творится в жизни звезды.





Так, артистка опубликовала несколько снимков, которые были сделаны на борту самолета. Блондинка с ярким макияжем и прической в черно-белой шубе вызвала восторг у фанатов.





"Наконец вернулась в Instagram", "Невероятный образ", "Похожа на Круэллу де Виль из мультфильма о долматинцах", "Крутая", "Как всегда на вершине", - отметили подписчики.



























