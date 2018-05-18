Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.92
USD
26.19
RUB
0.42
EUR
30.79
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 мая 18, 17:27
Джон Траволта впервые вышел на красную дорожку со всей семье
Джон Траволта
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Джон Траволта прилетел в Канны, чтобы представить свой новый фильм "Кодекс Готти".
На красную дорожку впервые в истории фестиваля актер вышел со всей своей семьей — супругой Келли Престон, дочерью Эллой и сыном Бенджамином, которых прежде он старался ограждать от публичной жизни.

Семейный подряд Траволты прилетел на Лазурное побережье не только в качестве поддержки Джону, но и на правах звезд новой картины. Все члены семьи, кроме самого младшего, были задействованы в работе над фильмом.

Джон Траволта исполнил роль криминального авторитета Джона Готти, Келли Престон сыграла жену его героя, а дочь Элла получила в картине роль — догадайтесь — их дочери. Такой кастинг на главные роли вполне объясняется тем фактом, что исполнительным продюсером ленты является сам Джон Траволта.



Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Красная дорожка церемонии BAFTA-2018 (ФОТО)
Антон Мухарский подумывает о суициде
У Брэда Питта роман с профессором Массачусетского института
В США арестовали звезду "Дэдпула"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Леди Гага удивила эпатажным образом (ФОТО)
noimageСинди Кроуфорд снялась в необычной фотосессии с дочерью
noimageИгорь Петренко поделился откровением о жизненных ценностях
noimageЕва Лонгория снялась в смелой фотосессии (ФОТО)
noimageВера Брежнева вернулась в детство
Лента новостей