Джон Траволта впервые вышел на красную дорожку со всей семье

На красную дорожку впервые в истории фестиваля актер вышел со всей своей семьей — супругой Келли Престон, дочерью Эллой и сыном Бенджамином, которых прежде он старался ограждать от публичной жизни.





Семейный подряд Траволты прилетел на Лазурное побережье не только в качестве поддержки Джону, но и на правах звезд новой картины. Все члены семьи, кроме самого младшего, были задействованы в работе над фильмом.





Джон Траволта исполнил роль криминального авторитета Джона Готти, Келли Престон сыграла жену его героя, а дочь Элла получила в картине роль — догадайтесь — их дочери. Такой кастинг на главные роли вполне объясняется тем фактом, что исполнительным продюсером ленты является сам Джон Траволта.











