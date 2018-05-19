Все о предстоящей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл (ФОТО)

Торжество будут смотреть тысячи зрителей по всему миру. Церемонию покажут многие британские каналы, а остальные смогут посмотреть ее в YouTube.

Прямая трансляция королевской свадьбы начнется в 13:00 по киевскому времени.

Что известно о принце Гарри:

Принц Гарри - младший сын Чарльза, принца Уэльского и принцессы Дианы. Хотя все называют его Гарри, полное имя принца - Генри Чарльз Альберт Дэвид. На данный момент он шестой в очереди на британский престол. Перед ним – отец принц Чарльз, брат Уильям и трое племянников – Джордж, Шарлотта и недавно родившийся Луи.

Принц учился в Итонском колледже, а затем – в Королевской военной академии в Сэндхерсте. В апреле 2006 в звании второго лейтенанта был зачислен в полк Blues and Royals Дворцовой кавалерии.

Принц Гарри почти 10 лет служил в армии и завершил службу в 2015 году. Во время службы он два тура провел в Афганистане. Принц лично участвовал в операции, в результате которой был уничтожен один из лидеров террористической организации "Талибана". За голову Гарри талибы назначили высокую награду, так что пришлось усиливать меры безопасности, а потом и возвращать принца домой из "горячей точки".





Бурная молодость принца Гарри:

Сейчас он занимается благотворительностью, принимает участие в различных мероприятиях – в общем, является респектабельным членом королевской семьи. А вот по молодости он несколько раз попадал в скандалы – то пробовал легкие наркотики, то "светился" в прессе в голом виде, то участвовал в костюмированной вечеринке с нацистской повязкой на рукаве.

Принц проживает в Кенсингтонском дворце в Лондоне. Там же находятся апартаменты герцога и герцогини Кембриджских, и в этом же дворце Гарри переедет в более просторные покои после свадьбы – он займет 21-комнатное крыло дворца по соседству с семьей брата.

Как появилась Меган Маркл:





В ноябре 2016 года в британских и американских СМИ появилась информация о том, что принц с августа встречается с американской актрисой и моделью Меган Маркл. Кенсингтонский дворец подтвердил информацию об отношениях принца 8 ноября.

В июле 2017 года СМИ писали о том, что королева Великобритании Елизавета II не разрешает внуку жениться на Меган Маркл, иначе тот лишится королевского наследства. Тем не менее, 27 ноября 2017 года было объявлено о помолвке принца Гарри с Меган Маркл.

В сети позже появилось фото письменного разрешения на брак принца, подписанное самой королевой.





Невеста принца Гарри – американская актриса и модель. Она старше принца – ей 36, а ему 33 года. Отец Меган - белый с голландскими и ирландскими корнями, мать – афроамериканка. Как актриса Меган в основном известна по сериалу "Форс-мажоры", благодаря участию в котором и познакомилась с принцем – он оказался большим поклонником этого ТВ-шоу.

Прошлое Меган Маркл:

Брак с Гарри для нее будет не первым – Меган Маркл уже была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном с сентября 2011 года по май 2013-го.

Перед свадьбой Меган пришлось сменить гражданство с американского на британское, а также сменить веру на англиканскую. Обряд нового крещения и конфирмации был совершен архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби в часовне Сент-Джеймсского дворца 6 марта 2018 года. Впрочем, по слухам, и это для нее не впервые – Меган якобы уже меняла веру ради первого мужа, перейдя в иудаизм.





После объявления о помолвке Маркл начала "сворачивать" свою деятельность в шоу-бизнесе. В январе 2018 года она удалилась из всех соцсетей. Также ей пришлось уйти из сериала "Форс-мажоры", в котором она снималась с 2011 года в роли помощницы юриста Рейчел Зейн. В последней серии с участием Маркл ее героиня вышла замуж.

Но не прошлое, а сугубо происхождение Меган Маркл помешают ей стать принцессой после свадьбы. В ее жилах нет королевской крови. Поэтому ее хоть и будут называть "Ее Высочество", но прибавлять к этому титулу полное имя ее будущего мужа - все то же самое было и с Кейт Миддлтон.

Как пройдет церемония:

Свадьба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Церемонию проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а возглавит церковную службу епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора. Шафером жениха будет старший брат принца Гарри – Уильям, герцог Кембриджский. А вот у Меган не будет подружек.









"Невозможно выделить кого-то. Поэтому Меган решила отказаться от этой традиции", - заявили в Кенсингтонском дворце.

Неизвестно, будет ли присутствовать на церемонии супруг королевы – Филипп, герцог Эдинбургский, поскольку он недавно перенес операцию на тазобедренном суставе. Однако в Букингемском дворце надеются, что он успеет поправить здоровье.

В церемонии будут участвовать дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Принц Джордж будет "цветочным пажем", а принцесса Шарлотта – одной из девочек, рассыпающих лепестки роз. Всего в церемонии будут задействованы 10 детей.

После венчания молодожены Гарри и Меган прокатятся в открытой карете "Аскот" по окрестностям Виндзора. Маршрут 25 минутной поездки уже известен.

Затем пройдет 1, который организует отец жениха принц Чарльз.

Песней для свадебного танца Гарри и Меган выбран хит Уитни Хьюстон "I Wanna Dance With Somebody". В свадебный плейлист также войдут еще несколько популярных песен 80-х. Выступит на свадьбе и Элтон Джон, который ради церемонии отменил два выступления в Лас-Вегасе, пишут британские СМИ. А вот слухи о том, что на свадьбе выступят Spice Girls и Крис Мартин, опровергли источники в Кенсингтонском дворце.

Наряд Меган Маркл:

Свадебное платье Меган Маркл будет от модного дома Ralph&Russo. Оно будет вышито вручную и украшено бисером. Стоимость наряда составит около 100 тысяч фунтов ($135 тысяч). Известно, что семья принца Гарри оплатит его в частном порядке. А вот каким оно будет, мы увидим только на свадьбе. Также некоторые СМИ пишут, что Меган сменит два наряда во время свадьбы, однако про второе платье нет никаких сведений.

Огромный интерес вызывает то, какую тиару наденет Меган Маркл. Ей могут "выдать" тиару из числа королевских драгоценностей. Так, в одной из них выходила замуж Кейт Миддлтон. Это была тиара "Гало", созданная домом Cartier еще в 1936 году.

Сувениры:

Перед свадьбой в Британии начали выпускать самые разнообразные сувениры, посвященные свадьбе, - чашки, брелки, открытки, текстиль и многое другое. Также в честь молодоженов выпущены почтовые марки.

А Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету в честь свадьбы принца Гарри с Меган Маркл.

Также к свадьбе старейший английский бренд Floris London — официальный поставщик британского королевского двора с 1820 года – выпустил парфюм. Он будет основан на парфюме Bergamotto di Positano, в котором присутствуют ноты специй, бергамота, флердоранжа и зеленого чая. Floris создавали духи для свадьбы королевы Елизаветы. Парфюм, созданный для свадьбы Гарри и Меган, не поступит в свободную продажу - он остается в частной коллекции парфюмера.

Среди сувениров – коллекция фарфора, покрытая 22-кратным золотом и платиной, на которой изображены инициалы Гарри и Меган, орнамент из золотых корон и национальных символов Соединенного Королевства - английской розы, шотландского чертополоха, ирландского трилистника и валлийского нарцисса.

Также попадаются и странные вещи. Например, одна компания выпустила упаковку презервативов, посвященную грядущей свадьбе. Специальная подарочная шкатулка с четырьмя презервативами украшена портретами Гарри и Меган Маркл, а также изображениями флагов Великобритании и США. При открытии шкатулки начинает играть композиция, составленная из гимнов двух стран. Таким образом производитель предлагает фанатам королевской семьи "отметить свадьбу безопасно".