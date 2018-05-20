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20 мая 18, 13:50
Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы (ФОТО)
Принц Гарри, Меган Маркл
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Принц Гарри подарил своей жене Меган Маркл кольцо с аквамарином, принадлежавшее его матери.
Британский принц Гарри подарил своей жене Меган Маркл кольцо с аквамарином, принадлежавшее его матери принцессе Диане. Именно им Маркл дополнила свой белый образ на вечеринке после свадебной церемонии.  


Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы gettyImages.com 

Для своего второго свадебного выхода Меган Маркл выбрала белоснежное платье до пола от Стеллы Маккартни. Для выхода Меган выбрала те же каблуки, что и во время первого образа. Ее наряд пользователи сети также уже успели сравнить с одним из светских выходов принцессы Дианы.  


Принцесса Диана/Меган Маркл gettyImages.com 

Отметим, что в 2010 году принц Уильям подарил своей невесте Кейт Миддлтон кольцо с голубым сапфиром, которое принадлежало принцессе Диане. После ее гибели в автокатастрофе 31 августа 1997 года, ее сыновья принц Уильям и Гарри поделили между собой памятные вещи Дианы. 


Принцесса Диана/Кейт Миддлтон gettyImages.com

bigmir.net
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