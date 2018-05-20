Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы (ФОТО)





Для своего второго свадебного выхода Меган Маркл выбрала белоснежное платье до пола от Стеллы Маккартни. Для выхода Меган выбрала те же каблуки, что и во время первого образа. Ее наряд пользователи сети также уже успели сравнить с одним из светских выходов принцессы Дианы.









Принцесса Диана/Меган Маркл gettyImages.com





Отметим, что в 2010 году принц Уильям подарил своей невесте Кейт Миддлтон кольцо с голубым сапфиром, которое принадлежало принцессе Диане. После ее гибели в автокатастрофе 31 августа 1997 года, ее сыновья принц Уильям и Гарри поделили между собой памятные вещи Дианы.













Принцесса Диана/Кейт Миддлтон gettyImages.com

Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы gettyImages.com