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20 мая 18, 13:50
Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы (ФОТО)
Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы gettyImages.com
Для своего второго свадебного выхода Меган Маркл выбрала белоснежное платье до пола от Стеллы Маккартни. Для выхода Меган выбрала те же каблуки, что и во время первого образа. Ее наряд пользователи сети также уже успели сравнить с одним из светских выходов принцессы Дианы.
Принцесса Диана/Меган Маркл gettyImages.com
Отметим, что в 2010 году принц Уильям подарил своей невесте Кейт Миддлтон кольцо с голубым сапфиром, которое принадлежало принцессе Диане. После ее гибели в автокатастрофе 31 августа 1997 года, ее сыновья принц Уильям и Гарри поделили между собой памятные вещи Дианы.
Принцесса Диана/Кейт Миддлтон gettyImages.com