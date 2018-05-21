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Шоу-бизнес
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21 мая 18, 11:17
Люк Бессон подозревается в изнасиловании
Люк Бессон
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Французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон подозревается в изнасиловании.
Об этом сообщила в субботу радиостанция Europe1.

Согласно ее информации, в пятницу утром 27-летняя актриса, имя которой не называется, обратилась с заявлением в один из полицейских комиссариатов Парижа. Она обвинила режиссера в насильственных действиях сексуального характера. По словам актрисы, инцидент произошел в четверг вечером во время встречи с Бессоном в отеле Le Bristol.

В свою очередь адвокат режиссера Тьерри Марембер заявил, что "Люк Бессон категорически отвергает эти вымышленные обвинения в свой адрес". По словам адвоката, мэтр "свалился со стула, услышав, в чем его обвиняют". 59-летний режиссер заявил, что "он знаком с актрисой, но никогда не допускал неподобающих действий".

По информации агентства AFP, полиция начала расследование в связи с поданной жалобой.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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