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21 мая 18, 11:31
Гайтана об изменениях в жизни после рождения дочери
Гайтана
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Певица Гайтана о материнстве: "Я хочу быть лучшей для дочери".
39-летняя певица Гайтана сейчас много времени уделяет своему ребенку. При этом успевает уделять время своей карьере. Неужели ей все так легко дается?

В недавнем интервью Гайтана рассказала, что не готова доверить своего ребенка, которому 8 июля исполнится год, на воспитание няням. И, конечно же, Гайтана круто поменяла свою жизнь с появлением дочери Сапфир-Николь.

Артистка рада всем изменением в своей жизни. По словам Гайтаны, именно дочь дает ей силы все успеть:

Кажется, что в моем сердце расцветают цветы. Потому что каждый день, будучи мамой, у меня ощущение чего-то нового. Я вижу, как происходит на моих глазах жизнь, и я прилагаю еще усилий для этого, и это вдохновляет. Это дает мне ответственность жить правильно, жить искренне. И я хочу быть лучшей для дочери.

К слову, недавно Гайтана говорила, что задумалась еще над одним ребенком. Она хочет большую семью.







Источник: https://glamurchik.tochka.net
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