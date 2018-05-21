Гайтана об изменениях в жизни после рождения дочери

39-летняя певица Гайтана сейчас много времени уделяет своему ребенку. При этом успевает уделять время своей карьере. Неужели ей все так легко дается?





В недавнем интервью Гайтана рассказала, что не готова доверить своего ребенка, которому 8 июля исполнится год, на воспитание няням. И, конечно же, Гайтана круто поменяла свою жизнь с появлением дочери Сапфир-Николь.





Артистка рада всем изменением в своей жизни. По словам Гайтаны, именно дочь дает ей силы все успеть:





Кажется, что в моем сердце расцветают цветы. Потому что каждый день, будучи мамой, у меня ощущение чего-то нового. Я вижу, как происходит на моих глазах жизнь, и я прилагаю еще усилий для этого, и это вдохновляет. Это дает мне ответственность жить правильно, жить искренне. И я хочу быть лучшей для дочери.





К слову, недавно Гайтана говорила, что задумалась еще над одним ребенком. Она хочет большую семью.



























