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21 мая 18, 11:43
В сети раскритиковали новое откровенное фото Каменских
Настя Каменских
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Фолловеры Насти не оценили дизайнерский наряд. Они считают, что выглядит певица вульгарно.
Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая часто публикует откровенные фото, попала под шквал критики в сети из-за нового наряда.

На снимке, который артистка разместила в Instagram, она позирует в одежде от Nadya Dzyak. Так Каменских выступала на национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица" 19 мая.

Но фолловеры Насти не оценили дизайнерский наряд. Они считают, что выглядит певица вульгарно.

Svetanovoselchan: Настенька номер потрясающий, вы прекрасны.Извините костюм немного не ваш, все прекрасно ноги, талия прическа вообще бомба. Спасибо вам за то что вы есть
irish_ka_vd: Что это? Настя, вам есть что показать и в юбке. Ну очень вульгарно...
elenapuskina410: Настя это не красиво, а вообщем то ты крутая
inna.shkuropat: Что то забыла...наверное юбку



Источник: https://www.segodnya.ua
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