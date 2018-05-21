В сети раскритиковали новое откровенное фото Каменских

Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая часто публикует откровенные фото, попала под шквал критики в сети из-за нового наряда.





На снимке, который артистка разместила в Instagram, она позирует в одежде от Nadya Dzyak. Так Каменских выступала на национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица" 19 мая.





Но фолловеры Насти не оценили дизайнерский наряд. Они считают, что выглядит певица вульгарно.





Svetanovoselchan: Настенька номер потрясающий, вы прекрасны.Извините костюм немного не ваш, все прекрасно ноги, талия прическа вообще бомба. Спасибо вам за то что вы есть

irish_ka_vd: Что это? Настя, вам есть что показать и в юбке. Ну очень вульгарно...

elenapuskina410: Настя это не красиво, а вообщем то ты крутая

inna.shkuropat: Что то забыла...наверное юбку











