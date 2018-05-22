Королевская свадьба: Кейт Миддлтон обиделась на Меган Маркл

По сообщениям западных СМИ, Кейт Миддлтон очень обиделась, расстроилась и разозлилась на свою будущую новоявленную невестку Меган Маркл. Причиной стало то, что Меган и Гарри проигнорировали младшую сестру Кейт Пиппу Миддлтон, когда составляли список гостей на свадебный прием, сообщают Нескучные новости.

Если на венчание в часовне Святого Георгия Виндзорского замка приглашены 600 человек, то вечерний прием более эксклюзивное мероприятие для 200 избранных. И Пиппы, которая беременна первенцем, среди них не оказалось. Хотя, будучи родственницей герцогини Кембриджской, младшая из сестер официально является членом королевской семьи.

Кейт уверена, что идея не приглашать ее сестру принадлежит Меган. Гарри находится с обеими сестрами Миддлтон в отличных отношениях. На свадьбе Уильяма и Кейт в 2011 году Гарри был шафером жениха, а Пиппа — подружкой невесты. Одно время фанаты королевской семьи даже надеялись, что между ними завяжется роман.

Кейт считает, что черствой Меган вообще чужды семейные связи. Как известно, из всей своей родни бывшая американская актриса пригласила только родителей. При этом на свадьбе присутствовала лишь мать Дория, так как отец Томас перенес операцию на сердце и не смог из-за своего состояния приехать из США.

Кейт и Уильям вообще очень переживают из-за драм, которые в последнее время разрывают семью Маркл: обвинения в адрес ее заработавшего на снимках папарацци отца, скандальные заявления ее единокровных брата и сестры… «Они винят Меган во всем этом хаосе. И беспокоятся за Гарри, который оказался во все это втянут», — сообщил один из источников.

Однако на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл герцогиня Кембриджская не прийти не могла. Жена и мать наследников престола предстала на церемонии в платье-пальто цвета шампань от Alexander McQueen, шляпке Philip Treacy и бежевых лодочках Jimmy Choo.

Модные критики вспомнили, что уже видели Кейт в подобном наряде. Действительно, именно в этом платье ее высочество показалась на крестинах своей дочери, принцессы Шарлотты. Эксперты считают, что у жены принца Уильяма могли быть свои причины выбрать уже проверенный временем образ, однако некоторые сочли это своего рода пренебрежением на фоне столь важных изменений в жизни младшего брата ее мужа. Дескать, герцогиня Кембриджская таким образом хотела показать, что событие не стоит даже покупки нового платья.



