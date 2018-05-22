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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 мая 18, 10:00
Хью Грант наконец-то решил жениться
Хью Грант
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Есть люди, мечтающие до конца своих дней сохранить статус холостяка.
До сегодняшнего дня я была уверена, что Хью Грант как раз из таких, и под венец 57-летнему актеру не хотелось идти исключительно из-за потери реноме. Но оказалось, что все те годы, которые от отказывал в законном браке Лиз Херли и другим своим подругам, Хью просто искал свою ту самую, и стала ею его нынешняя пассия Анна Эберштейн.

Пара, у которой уже трое совместных детей, свяжет себя узами брака уже в этом месяце. Объявление об этом появилось в офисе регистрации Кенсингтона и Челси, расположенном неподалеку от дома Гранта в Западном Лондоне. Информацию подтвердили и близкие к Гранту источники. Один из них, например, заявил, что "это тот день, о котором никто из друзей Гранта никогда не мог подумать. Он скоро станет пенсионером и, наконец – семейным человеком".

Остается только порадоваться за Хью и Анну. Надеюсь, брак не испортит их отношения, и Грант не останется грустным, одиноким как планировал.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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