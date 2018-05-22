Хью Грант наконец-то решил жениться

До сегодняшнего дня я была уверена, что Хью Грант как раз из таких, и под венец 57-летнему актеру не хотелось идти исключительно из-за потери реноме. Но оказалось, что все те годы, которые от отказывал в законном браке Лиз Херли и другим своим подругам, Хью просто искал свою ту самую, и стала ею его нынешняя пассия Анна Эберштейн.





Пара, у которой уже трое совместных детей, свяжет себя узами брака уже в этом месяце. Объявление об этом появилось в офисе регистрации Кенсингтона и Челси, расположенном неподалеку от дома Гранта в Западном Лондоне. Информацию подтвердили и близкие к Гранту источники. Один из них, например, заявил, что "это тот день, о котором никто из друзей Гранта никогда не мог подумать. Он скоро станет пенсионером и, наконец – семейным человеком".





Остается только порадоваться за Хью и Анну. Надеюсь, брак не испортит их отношения, и Грант не останется грустным, одиноким как планировал.



