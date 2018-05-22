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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 мая 18, 10:02
Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут поделить имущество
Брэд Питт и Анджелина Джоли
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Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли снова приостановили процесс развода.
На этот раз экс-супруги не смогли разделить поместье, которое приобрели вместе.

Предыдущим проблемой, которая мешала Брэду Питту и Анджелине Джоли согласовать все условия контракта и подписать документы о разводе, стала проблема разделения детей между родителями.

Эта проблема решена, Анджелина сказала, что будет давать возможность экс-супругу общаться со своими шестью детьми. Казалось бы, что уже ничего не мешает официально разводиться и пара, в принципе, объявила о готовности подписать документы. Однако, появилась еще одна проблема.

Инсайдер рассказал, что теперь звездная пара не может поделить поместье Шато Мираваль на юге Франции, которое они купили вместе с виноградником за 60 миллионов долларов еще в 2009 году, когда официально не были мужем и женой.

Источник: https://kinoafisha.ua
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