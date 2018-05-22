Меган Фокс изменяет мужу с другим голливудским красавчиком

Но вероятно, рождения малыша не изменило ничего кардинально, и потому Меган решила закрутить роман на стороне, который вполне может закончится расставанием с теперешним супругом.





В сети появилась информация о том, что Фокс закрутила роман с партнером по фильму "Думай, как собака" Джошем Дюамелем. Пару якобы часто видят вместе и связывают их далеко не только рабочие отношения.





"Между ними химия. Брайан с самого начала ревновал Меган. Но она говорила ему, что Джош всего лишь ее старый знакомый", — рассказал источник.











