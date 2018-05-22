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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 мая 18, 10:06
Меган Фокс изменяет мужу с другим голливудским красавчиком
Меган Фокс
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Не так давно Меган Фокс подавала на развод со своим супругом Брайаном Остин Грином, однако, беременность актрисы заставила ее передумать.
Но вероятно, рождения малыша не изменило ничего кардинально, и потому Меган решила закрутить роман на стороне, который вполне может закончится расставанием с теперешним супругом.

В сети появилась информация о том, что Фокс закрутила роман с партнером по фильму "Думай, как собака" Джошем Дюамелем. Пару якобы часто видят вместе и связывают их далеко не только рабочие отношения.

"Между ними химия. Брайан с самого начала ревновал Меган. Но она говорила ему, что Джош всего лишь ее старый знакомый", — рассказал источник.



Источник: https://kinoafisha.ua
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