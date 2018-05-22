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22 мая 18, 11:20
Лилия Ребрик поделилась милыми семейными фото
Лилия Ребрик
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На снимках Лилия позирует с мужем и старшей дочерью.
Ведущая программы "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Украина" по будням в 6:30, Лилия Ребрик опубликовала на своей странице в Instagram милые снимки со своим мужем, хореографом Андреем Диким, а также с их старшей дочерью Дианой.

К этому снимку в своем Instagram Лилия добавила подпись: "поки Поліна спить", а также добавила хештеги "насвжечетверо" и "дикасімейка".





"Дикі- вони й на прогулянці Дикі. З Андрієм Диким не засумуєш", – подписала Лилия фото с мужем и дочерью.

Напомним, Лилия Ребрик стала мамой во второй раз 30 апреля. Девочка появилась на свет 30 апреля в 2:24 утра в одном из частных роддомов Киева. Вес малышки – 4100 кг, рост – 55 см.

Источник: https://www.segodnya.ua/
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