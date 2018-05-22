Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.67
USD
26.08
RUB
0.42
EUR
30.74
USD
26.04
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 мая 18, 11:22
Алла Костромичева показала подтянутую фигуру в бикини
Алла Костромичева
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинская топ-модель и телеведущая Алла Костромичева порадовала поклонников на странице в Instagram новым фото.
На снимке звезда позирует в бикини, демонстрируя всем свою подтянутую фигуру.

Снимок модель опубликовала в день бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, поэтому Алла решила забавно подписать фото: "Сегодня очень тяжело конкурировать в инстаграме с королевской свадьбой, но я почти уверена, в бикини там никого не было".

Алла Костромичева – украинская модель, основатель модельного агентства KModels, ведущая реалити-шоу "Супермодель по-украински". Свою карьеру Алла начала на втором курсе, когда училась в Севастопольском университете на медицинском факультете. Девушка не считала эту сферу своим призванием. На втором курсе ей предложили попробовать работу модели и она согласилась.



Источник: https://www.segodnya.ua
Ещё по теме:
Дженнифер Лопес и Алла Костромичева в одинаковых мини (фото)
Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась идеальной фигурой
Ирина Шейк похвасталась шикарной фигурой (ФОТО)
Элизабет Херли похвасталась подтянутой фигурой (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Мила Кунис кардинально изменила имидж (ФОТО)
noimageИзвестно, кто обвинил Люка Бессона в изнасиловании
noimageКамалия похвасталась необычным достижением
noimageЛилия Ребрик поделилась милыми семейными фото
noimageЛеся Никитюк с клубникой и без белья порадовала поклонников
Лента новостей