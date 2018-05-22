Алла Костромичева показала подтянутую фигуру в бикини

На снимке звезда позирует в бикини, демонстрируя всем свою подтянутую фигуру.





Снимок модель опубликовала в день бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, поэтому Алла решила забавно подписать фото: "Сегодня очень тяжело конкурировать в инстаграме с королевской свадьбой, но я почти уверена, в бикини там никого не было".





Алла Костромичева – украинская модель, основатель модельного агентства KModels, ведущая реалити-шоу "Супермодель по-украински". Свою карьеру Алла начала на втором курсе, когда училась в Севастопольском университете на медицинском факультете. Девушка не считала эту сферу своим призванием. На втором курсе ей предложили попробовать работу модели и она согласилась.











