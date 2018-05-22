Камалия похвасталась необычным достижением

Знаменитая украинская исполнительница Камалия, которая восхитила ярким образом в облегающем платье на премии Yuna, на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками фото, где она позирует в форме для конного спорта. Оказывается, певица участвовала в региональных соревнованиях по конному спорту и даже завоевала золотую медаль.





Радостной новостью Камалия поспешила поделиться с поклонниками: "Dressage Flying Horses CUP. Золотая медаль! Спасибо моему преданному и любящему Индиго, и замечательному тренеру Вилине Белькович! Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за веру в меня и поддержку! Люблю!", – написала певица в Instagram.













К слову, на фото также можно заметить двух дочерей Камалии – Арабеллу и Мирабеллу. Отец девочек – супруг Камалии, британско-украинский предприниматель пакистанского происхождения Мохаммад Захур.



