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Шоу-бизнес
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22 мая 18, 11:24
Камалия похвасталась необычным достижением
Камалия
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Интересной новостью певица поделилась в Instagram.
Знаменитая украинская исполнительница Камалия, которая восхитила ярким образом в облегающем платье на премии Yuna, на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками фото, где она позирует в форме для конного спорта. Оказывается, певица участвовала в региональных соревнованиях по конному спорту и даже завоевала золотую медаль.

Радостной новостью Камалия поспешила поделиться с поклонниками: "Dressage Flying Horses CUP. Золотая медаль! Спасибо моему преданному и любящему Индиго, и замечательному тренеру Вилине Белькович! Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за веру в меня и поддержку! Люблю!", – написала певица в Instagram.



К слову, на фото также можно заметить двух дочерей Камалии – Арабеллу и Мирабеллу. Отец девочек – супруг Камалии, британско-украинский предприниматель пакистанского происхождения Мохаммад Захур.

Источник: https://www.segodnya.ua/
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