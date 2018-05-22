Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.67
USD
26.08
RUB
0.42
EUR
30.74
USD
26.04
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 мая 18, 11:26
Известно, кто обвинил Люка Бессона в изнасиловании
Люк Бессон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В неподобающем поведении режиссера обвинила 27-летняя актриса.
Тема домогательств и насилия в последнее время стала самой обсуждаемой в киноиндустрии, а также в других сферах искусства и не только. В Голливуде даже возникло движение #MeToo, в рамках которого многие девушки и женщины, включая знаменитых актрис, певиц и моделей признавались в том, что они были изнасилованы или подвержены домогательствам.

59-летнего французского режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании. Предполагается, что это 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой, снявшаяся в недавно вышедшем фильме Бессона "Валериан и город тысячи планет".



Сэнд Ван Рой

 Согласно признаниям девушки, инцидент случился в центре Парижа, в отеле Bristol. Режиссера якобы подсыпал девушке в чай снотворное, от чего она сразу же потеряла сознание. Как говорится в заявлении, пока девушка бессознательном состоянии Бессон надругался над ней, а позже оставил ее одну в отеле с неоплаченным чеком за номер.

На данный момент Люк Бессон находится под следствием французской полиции. Также его адвокат сделал официальное заявление: "Господин Бессон был очень удивлен, узнав о таких обвинениях, которые он категорически отрицает".

Источник: https://www.segodnya.ua
Ещё по теме:
О судьбе дочери Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского
Селену Гомес обвинили в смерти девочки
Стивена Сигала обвинили в изнасиловании
Викторию Бекхэм снова обвинили в пропаганде анорексии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Мила Кунис кардинально изменила имидж (ФОТО)
noimageКамалия похвасталась необычным достижением
noimageАлла Костромичева показала подтянутую фигуру в бикини
noimageЛилия Ребрик поделилась милыми семейными фото
noimageЛеся Никитюк с клубникой и без белья порадовала поклонников
Лента новостей