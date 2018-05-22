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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 мая 18, 11:30
Мила Кунис кардинально изменила имидж (ФОТО)
Мила Кунис
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Актриса Мила Кунис появилась на красной дорожке Billboard Music Awards 2018 с обновленной стрижкой.
В воскресенье прошел один из самых масштабных музыкальных премий награждения - Billboard Music Awards 2018. Все с нетерпением ждали не только список победителей, но выходы голливудских звезд.

Так, известная актриса Мила Кунис решила удивить публику своим новым имиджем - звезда решила покрасить волосы в более темный и насыщенный оттенок, обновила стрижку боб и сделала себе градуированную челку.

В качестве наряда на красную дорожку Billboard Music Awards 2018 Мила Кунис выбрала мини-юбку с металлическими наклепками и черную обтягивающую водолазку, с вырезом на плече. Обувь Мила Кунис решила выбрать более классической: звезда надела черные туфли-лодочки.

Стоит отметить, что на Billboard Music Awards 2018 актриса Мила Кунис была приглашена на сцену премии. Звезда вручила награду певице Тейлор Свифт за самый продаваемый альбом.









Источник: https://glamurchik.tochka.net
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