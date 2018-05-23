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23 мая 18, 08:09
Николь Кидман впервые станет бабушкой
Николь Кидман
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50-летняя австралийская актриса Николь Кидман станет бабушкой в первый раз.

Приемная дочь голливудской актрисы Николь Кидман и ее бывшего мужа Тома Круза Изабель заявила о намерении завести ребенка. Однако, рожать она не собирается.

Девушка решила последовать примеру своей матери и взять ребенка из детского дома. Вместе с Изабель сына или дочь будет воспитывать ее возлюбленный Макс Паркер, за которого она вышла замуж в 2015 году.

"У Изабель большое сердце. Она хочет дать малышу шанс, который когда-то выпал ей. Однако в этом процессе немаловажную роль сыграла и Николь. Она поддержала решение дочери", - рассказал инсайдер.

Кидман, в свою очередь, всячески поддерживает и помогает дочери. Кроме того, актриса пообещала подарить будущим родителям новый роскошный дом с пятью спальнями.

Отметим, что у Николь Кидман четыре ребенка. 23-летнего Коннора и 25-летнюю Изабель она усыновила в браке с актером Томом Крузом. А девятилетнюю Сандэй Роуз и шестилетнюю Фэйт Маргарет актриса родила от Кита Урбана. Николь вышла замуж за певца в 2006 году.
telegraf.com.ua
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