Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл посетили садовую вечеринку в Букингемском дворце. Это первое появление пары после свадьбы в качестве герцога и герцогини Сассекских. Вечеринка в Букингемском дворце проводится для патронажных организаций принца Чарльза, а в этом году она была приурочена еще и к 70-летию, которое сын королевы Елизаветы II отметит в ноябре. Поэтому на мероприятии собрались многие члены королевской семьи

Для первого выхода в роли супруги принца Меган выбрала бежевое коктейльное платье Goat за 800 долларов, серьги Vanessa Tugendhaft и клатч Wilbur & Gussie. Голову герцогини украшала шляпка Philip Treacy - это элемент дресс-кода королевской семьи на официальных мероприятиях.

Принц Гарри выступил перед гостями и посвятил отцу трогательную речь, в которой восхитился его благотворительными инициативами.

- Вы вдохновили меня и Уильяма, и, глядя на количество гостей здесь, я вижу, что мы не одиноки. Вы создали невероятную работу, которая имеет огромное значение для жизни многих людей, - сказал Гарри.

Ради вечеринки в честь принца Чарльза Меган и Гарри даже отложили медовый месяц, который, по слухам, пройдет в Намибии.