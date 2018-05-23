Billboard Music Awards-2018: звезды на красной дорожке

Пока одни звезды позировали фотографам на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля, другие селебрити появились на музыкальной премии Billboard Music Awards, которая прошла 20 мая в Лас-Вегасе. Главными фаворитами премии стали Тейлор Свифт, которая ушла домой с двумя наградами, и Эд Ширан, ставший победителем в пяти номинациях.





Однако не только в зале, но и на красной дорожке развернулась настоящая битва звезд. Знаменитости удивляли яркими образами и роскошными платьями. Так, в этот вечер на красной дорожке появились Дженнифер Лопес, Кристина Агилера, Тейлор Свифт, Мила Кунис и другие селебрити.











































