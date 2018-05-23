Венсан Кассель и Тина Кунаки готовятся к свадьбе

А на днях модель подтвердила эту информацию. О радостном событии она сообщила в своем Инстаграм, опубликовав совместное фото с возлюбленным и сопроводив эмодзи кольца.





Инсайдеры рассказали, что пара готовится к свадьбе, которая состоится в августе. По слухам, церемония бракосочетания пройдет во французском городе Биарриц. Тина уже выбрала подвенечное платье от дизайнера Viktor & Rolf.





В конце прошлого года в прессе прошла волна слухов о расставании пары, однако кризис в отношениях им удалось преодолеть.





Напомним, после разрыва с супругой Моникой Беллуччи в 2013 году Венсан Кассель встретил начинающую модель Тину Кунаки. Пара познакомилась во время отдыха на Ибице. По словам девушки, она долгое время не знала, что встречается с известным актером, так как не смотрела фильмы с его участием. "Мне просто понравился эффектный мужчина", — заявляла Тина.



