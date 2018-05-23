Наталия Орейро отметила свой 41-й день рождения

Невероятно знаменитой артистка стала в 1998 году после съемок в легендарном сериале "Дикий Ангел".





Мы собрали для своих читателей 5 интересных цитат из интервью певицы, которые она давала разным изданиям.





О своем образе: "Я всегда говорю, что я актриса, которая поет, а не наоборот. Все-таки роль актрисы мне более близка, хотя мне очень нравится петь. Именно карьера певицы дает мне уникальную возможность путешествовать и встречаться с поклонниками. Со сцены я вижу счастливые лица моих поклонников и это непередаваемые эмоции как для них, так и для меня".





О детстве: "Оно было очень счастливым. Правда, мы часто переезжали, и поэтому у меня нет друзей, которых я знаю с песочницы. Сейчас я все делаю для того, чтобы у моего сына Мерлина детство сложилось не так, как у меня. Еще в детстве я обожала закрываться в бабушкиной комнате – там я наряжалась, красилась и представляла себя какой-нибудь знаменитой актрисой вроде Мэрилин Монро, Риты Хейворт, Одри Хепберн. Я ходила в театральную школу".





О любимом месте: "Раньше я обожала Бразилию. Я постоянно ездила туда в отпуск. Я даже вышла замуж на барке около дикого острова. Нас тайно обвенчал капитан корабля. Но с возрастом у меня появилось новое любимое место, куда я возвращаюсь снова и снова, где я отдыхаю душой и телом – это моя дача на моей родине – в Уругвае. В юности у меня не было особой привязанности к родной стране, к тишине и спокойствию деревенской жизни – меня притягивали большие города и активное времяпровождение".





О цели: "Если человек чего-то сильно хочет, то обязательно добьется. Хотя всегда найдутся те, кто будет говорить: "Нет, у тебя ничего не получится!" А еще у меня есть один секрет. Когда я чего-то очень хочу, например, сняться в новом фильме с каким-нибудь известным актером, то пишу свое желание на листочке, кладу его в ящик комода и… через некоторое время понимаю: все сбылось!"





О муже: "Мне повезло с мужем. Рикардо (60-летний Рикардо Мольо, музыкант) – сам творческий человек и понимает, что я могу пропадать на съемках до ночи, целоваться с другими мужчинами в кадре или вдруг срочно улететь в другую страну представлять новый фильм. Очень важно, чтобы любимый человек во всем тебя поддерживал".



