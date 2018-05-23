Лера Кудрявцева будет рожать в Европе или США

Не так давно стала известно, что 47-летняя ведущая и актриса Лера Кудрявцева станет мамой во второй раз. Отцом ребенка является хоккеист, муж Валерии, 30-летний Игорь Макаров. Супруги женаты уже пять лет.













Первый ребенок ведущей – 28-летний Жан, сын Леры от первого брака с барабанщиком группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком.





Отметим, что Кудрявцева также была замужем московским бизнесменом Матвеем Морозовым. А в период с 2008 по 2012 года она встречалась со знаменитым артистом Сергеем Лазаревым.





Как сообщает издание "СтарХит", второго ребенка Лера Кудрявцева не собирается рожать в России, где она работает и проживает. "Лера действительно беременна, – сообщили "СтарХиту" в окружении телезвезды. – На данный момент она решает, где будет рожать. Вероятнее всего, это произойдет не в России. Срок – конец лета – начало осени. Ей уже трудно скрывать живот даже под балахоном".













Также стало известно, что ведущая выбирает между Европой и Америкой.



