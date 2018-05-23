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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 мая 18, 10:55
Лера Кудрявцева будет рожать в Европе или США
Лера Кудрявцева
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Ведущая во второй раз станет мамой.
Не так давно стала известно, что 47-летняя ведущая и актриса Лера Кудрявцева станет мамой во второй раз.  Отцом ребенка является хоккеист, муж Валерии, 30-летний Игорь Макаров. Супруги женаты уже пять лет.



Первый ребенок ведущей – 28-летний Жан, сын Леры от первого брака с барабанщиком группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком.

Отметим, что Кудрявцева также была замужем московским бизнесменом Матвеем Морозовым. А в период с 2008 по 2012 года она встречалась со знаменитым артистом Сергеем Лазаревым. 

Как сообщает издание "СтарХит", второго ребенка Лера Кудрявцева не собирается рожать в России, где она работает и проживает. "Лера действительно беременна, – сообщили "СтарХиту" в окружении телезвезды. – На данный момент она решает, где будет рожать. Вероятнее всего, это произойдет не в России. Срок – конец лета – начало осени. Ей уже трудно скрывать живот даже под балахоном".



Также стало известно, что ведущая выбирает между Европой и Америкой.

Источник: https://www.segodnya.ua
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