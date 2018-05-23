Подробности закрытой вечеринки принца Гарри и Меган Маркл

За свадьбой принца Гари и Меган Маркл, которая состоялась 19 мая, наблюдал целый мир. Но после пышного торжества молодожены сели в кабриолет Jaguar 1986 года, чтобы отправиться на закрытую вечеринку в загородной резиденции Фрогмор-хаус, которую для них устроил принц Уильям.





Недавно о вечеринке было известно только то, что Меган Маркл сменила свое свадебное платье от Givenchy с 5-метровой фатой на менее формальный наряд от британского бренда Stella McCartney. И хоть вечеринка проходила за закрытой дверью, а гостям, которых было всего 200 человек, не разрешили приносить с собой смартфоны, прессе стали известны некоторые подробности праздника.





Среди приглашенных счастливчиков были звезды, которые посетили церемонию в Виндзорском замке – актер Идрис Эльба, телеведущий Джеймс Корден, теннисистка Серена Уильямс, Джордж и Амаль Клуни, актриса Приянка Чопра и другие. По информации издания The Telegraph, Идрис Эльба даже отыграл dj-set.





А как сообщает Daily Mail, Джордж Клуни выступил в роли бармена для звездных гостей, а также успел потанцевать с Меган Маркл и Кейт Миддлтон. В роли ведущего вечеринки был Джеймс Корден.





По сообщению Vanity Fair, гостей угощали "гламурными бургерами и авторскими коктейлями". Одним из таких был напиток под названием "Когда Гарри встретил Меган". Карнавальную атмосферу празднику добавили конфетти и фейерверки.



































